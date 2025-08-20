柏レイソルは20日、GK永井堅梧(30)が徳島ヴォルティスから完全移籍で加入すると発表した。背番号は「29」を着ける。永井はこれまで複数クラブに在籍し、清水エスパルスから徳島へ今季加入。開幕からJ2リーグ戦での出番はなく、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合の出場となっていた。柏のクラブ公式サイトを通じ、「サポーターの皆さんと共に最後まで闘い抜き、J1優勝を成し遂げたいと思います」と決意を表明。徳島に対しては