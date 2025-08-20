清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが19日、自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、海を訪れたことを報告した。広瀬さんは「海きた 静岡県の海は綺麗で最高〜 シュノーケリングもしたよ」と綴り、2枚の写真をアップ。ビキニ姿で海を楽しむ様子が収められている。X(旧ツイッター/@loveanyu_twitt)でも同様のショットを掲載し、一連の投稿に対して「アンバサダー様 美しい」「海