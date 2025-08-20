長崎市は、全日本中学校バレーボール選手権大会の出場のために県外から来た中学生14人が、食中毒の疑いで救急搬送されたと発表しました。 うち1人は入院中です。 救急搬送されたのは大村市と諫早市で20日まで開催の全日本中学校バレーボール選手権大会に出場するため、長崎市の宿泊施設に滞在中の選手ら14人です。 市によりますと、19日午後6時半頃に市内の宿泊施設で夕食をとったあと、おう吐するなど