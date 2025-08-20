スピードスケート女子のエース・高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が率いる「teamGOLD」が20日、合宿中の北海道帯広市内で取材に応じた。来年2月のミラノ・コルティナ五輪で2大会ぶりの金メダルを狙う団体追い抜き強化のため、今季から堀川桃香（22＝富士急行）が加入。本職1500メートル、1000メートルとの3冠が懸かる高木は「堀川を深掘りできている」とチームワークに手応えを見せた。堀川は4月の宮崎合宿から合流してお