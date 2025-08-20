車のワイヤーハーネスを作る三重県松阪市の住友電工グループの工場で、二酸化炭素の排出をゼロにする取り組みが始まりました。住友電装などの住友電工グループは、グループで初となる二酸化炭素の排出をゼロにする「ネットゼロ工場」を2025年7月、松阪市に完成させました。工場はすでに7月から稼働していて、8月20日、グループ企業の役員などが集まり、完成を記念したセレモニー