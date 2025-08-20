元モーニング娘。の石川梨華（40）が20日までに自身のインスタグラムを更新。自撮りを公開した。石川は「自撮りハート柄のワンピースにハートのピアスを合わせてみたら超いい感じだったので久しぶりに自撮りした」と自撮り写真を投稿した。紺色のワンピースにハート形のピアスを合わせた、キュートなコーディネートを見せている。さらに「ワンピースは去年買ったお気に入りピアスはどこで買ったか忘れちゃったシャレすると