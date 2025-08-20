◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)巨人先発の森田駿哉投手が5回途中6失点で降板。デビューから4試合で防御率0.00をキープしていたなか、悔しい登板となりました。森田投手は2回、村上宗隆選手に先制のソロホームランを浴びて自身プロ初の自責点を背負うと、4回には山田哲人選手に勝ち越しの2ランホームランを献上し、3点を奪われます。迎えた5回は、1アウトから2者連続2ベースヒットでさらに1点を奪われると、村