◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年8月20日ZOZOマリン）ドラフト1位の西川史礁外野手（22）の一撃からロッテが同点に追いついた。0―2の5回2死三塁から楽天の先発・古謝の初球136キロのフォークを叩き、右中間へ適時二塁打。続く寺地の中前打で同点のホームを踏んだ。「ザキさん（宮崎）が必死に先頭で出て得点圏まで来たので絶対に還してやろうという気持ちでいきました」と胸を張った。西川は初回の第1打席でも中前