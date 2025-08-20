フィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集「MARIN」（8月21日（木）発売／講談社）より、先行カット第5弾が公開された。 本田真凜1st写真集「MARIN」 本田真凜1st写真集「MARIN」 「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つ台湾の都市、台中＆高雄。