◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)ヤクルトは5回に猛攻から一挙4得点。巨人を引き離し、主導権を握って後半戦につなげました。村上宗隆選手、山田哲人選手のアベック弾で、ヤクルトは4回までに3対1とリード。5回は伊藤琉偉選手がレフト線への2塁打で塁に出ると、続く内山壮真選手がライトへのタイムリー2ベースヒット。2人で追加点を奪うと、さらに村上選手がライト前ヒットを放ち、1アウト1、3塁。ここで巨人先