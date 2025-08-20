エヴァンゲリオンはまず、庵野秀明監督によるTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』。そのラスト2話を別角度から描いたのが旧劇場版『Air／まごころを、君に』。さらにそれを再構築したのが全4部作の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』です。その1作目、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』で、最初に登場してくる敵が「第4の使徒」。国連軍と戦略自衛隊の総攻撃も通じず、大型ミサイルを片手で受け止め、N2地雷すら効かない。