「阪神−中日」（２０日、京セラドーム大阪）阪神先発の伊原は、６回２失点。プロ最多の１１１球を投じるも６勝目はお預けとなった。出鼻をくじかれた。初回、先頭のブライト、続く田中と連打を許し、いきなり無死一、二塁のピンチを招く。ここで前の試合、一発を放っている岡林に左中間へ先制の適時二塁打を打たれた。さらに１死二、三塁からボスラーに適時内野安打を許し２失点目。左腕はここ３試合連続で初回の失点となっ