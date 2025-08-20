「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）巨人・森田駿哉投手が五回途中６失点でＫＯされた。二回に村上の特大ソロで先制点を献上。味方が追いついて迎えた四回は山田に２ランを浴びた。五回の打席ではプロ初安打をマークしたが、その裏に２本の適時打を浴びたところで交代を告げられた。２３年度ドラフト２位の２年目左腕。８月は２試合先発していずれも勝利していたが、この日はヤクルト打線の猛攻を止められなかった。