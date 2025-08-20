「ＤｅＮＡ−広島」（２０日、横浜スタジアム）ウグイス嬢が広島・坂倉将吾捕手をアナウンスする際に「いたくら」と呼び間違えて、場内が騒然となった。五回２死で坂倉が打席を迎えたところで、場内には「５番、キャッチャー、いたくら」というコールが響き渡った。すると、場内は騒然となり、ウグイス嬢も「さかくら」と訂正し、滞りなく試合は進行された。坂倉は東が投じた初球をたたいて左前へのクリーンヒット。“いた