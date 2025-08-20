ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が44号ホームランを放ち、再びホームランランキングでトップに並びました。敵地コロラドでの試合前、日本時間21日の登板へ向け、軽めのキャッチボールで調整した大谷選手。ちょうどそのころ、ホームラン王争いのライバル、フィリーズのシュワーバー選手が豪快な44号ホームランを放ち、単独トップに躍り出ていました。そして、ドジャース対ロッキーズの試合。3年連続のホームラン王へ再び追