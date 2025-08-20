強風にあおられるヤシの木。大型のハリケーン「エリン」が迫る、カリブ海の島です。映像が撮影された室内にまで窓を打つ雨粒の音が響いています。一時、最大の勢力“カテゴリー5”にまで発達した「エリン」。すでにカリブ海の島々に被害が出ています。17日に「エリン」が接近したプエルトリコでは、大雨により道路が冠水。イギリス領バージン諸島のヨスト・バン・ダイク島でビーチのカメラが捉えたのは、激しく降る雨の様子。最大