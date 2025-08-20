お腹を満たすご飯に、薬膳の効果を。おいしく不調をケアできる薬膳ごはんで体の内側からパワーを底上げ♪さば缶とトマト、梅干しの炊き込みご飯レシピ出典: 美人百花.comさばは気と血を補い血行をよくするため、生理痛や冷え、貧血に。加熱したトマトも血流の改善に。梅干しが消化を促進。材料（2~3人分）米…2合さば水煮缶…1缶ミニトマト…6個梅干し(中)…2個水…300ml