歌手のブリトニー・スピアーズが自身のインスタグラムに投稿したダンス動画が、ファンの間で波紋を呼んでいる。18日に投稿された動画では、ブラウンの水玉ブラレットと白いショートパンツというパジャマ姿で、プリンスの名曲『Kiss』を独自に歌いながら踊るブリトニーの姿が映されていた。しかし、背景には散らかった室内と、犬の排泄物と思われるものが床に見える場面があり、視聴者の不安を煽った。