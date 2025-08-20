【北京＝照沼亮介】中国から米国へのレアアース（希土類）磁石の輸出量が７月に前月比７５・５％増の６１９トンとなったことが２０日、中国の民間調査会社「鉄合金在線」の調査でわかった。同社が税関当局のデータをまとめた。米中の６月の協議を踏まえ、中国がレアアースの供給を再開したためとみられる。前年同月比で４・８％増となり、トランプ米政権が４月に「相互関税」を発表後、米中対立が激化して以来、初めて前年を上