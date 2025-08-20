9月20日より、6都市13公演を巡る日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」がスタートする。新キャプテンへの移行や5期生の加入など、さまざまな変化が重なる中で、日向坂46はどのようなステージを見せるのか。本記事では、彼女たちの現在地を改めて考えながら、本ツアーの注目ポイントについても紹介したい。【関連】日向坂46金村美玖、小坂菜緒とダブルセンターを務める新シングルに気合い十分「一緒だったら何も怖くない」日