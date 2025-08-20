◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム−オリックス（20日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムのレイエス選手が2打席連続のホームランを放ちました。日本ハムは1点ビハインドの4回、先頭で4番・レイエス選手が打席に立ちます。オリックス先発の佐藤一磨投手のストレートをとらえるとライトスタンドへ同点のソロホームランを放ちました。さらに5回、今度は2アウトランナー1人でレイエス選手に打席がまわると、代わった入山海斗投手の初