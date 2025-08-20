TICAD（＝アフリカ開発会議）が20日、横浜で開幕しました。石破首相はインド洋からアフリカを1つの経済圏と捉える新たな構想を打ち出しました。石破首相「日本はアフリカと共に歩み、解決策を提供し合う、信頼できるパートナーであり続けたいと願っています。日本はアフリカの未来を信じ、アフリカへの投資を推進します」TICADは3年に一度、日本の主導で開かれるアフリカ開発をテーマとした国際会議で、今回は49か国が参加していま