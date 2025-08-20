国内男子プロゴルフツアー「ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントプロアマ戦」（北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）が行われ、その賞金額が話題になっている。賞金額は今季最高。日本ツアーの単独開催としては史上３番目の高額となる、総額２億１３００万円という超豪華な舞台だ。大きな注目の今大会。石川遼（３３＝ＣＡＳＩＯ）は「各選手鼻息は荒いと思う。でも、このコースで、この時期に北海道でやら