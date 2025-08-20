４月にＮＨＫからフリーに転身した中川安奈アナウンサー（３１）が２０日、大島由香里の代打ＭＣとしてＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中」に出演。?何でもありのゴジム?の洗礼を浴びた。冒頭で黒船特派員・小原ブラスは「中川さんはなんかキズモノなの？」と尋ねると、メインＭＣの垣花正も「ここ（自分の隣）はキズモノが座る枠ですもんね」と悪ノリ。中川は「私、去年のパリオリンピックで、衣装が裸に見えるというのでちょっと