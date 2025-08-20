ウェスティン都ホテル京都は、「夏いちごのパフェ」を8月1日から31日まで販売する。トップには金箔とペンタスの花を散りばめた飴細工を飾り、冷涼な高原地帯で栽培される夏いちごをソルベ、ジュレ、シャンティなど様々な形にアレンジして層状に仕上げた。いちごとヨーグルトの2種のソルベ、いちご風味のチョコレートクリームを挟んだマカロン、キルシュでマリネした3種のベリー、パンナコッタなどが楽しめるほか、円状にカットした