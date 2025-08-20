カタール航空は、スカイトラックスから「ワールド・ベスト・エアライン」に選出されたことを記念したセールを、8月20日から22日まで開催する。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着の世界各地行きが対象となり、運賃部分が最大10％割引となる。プロモーションコードは「SKYTRAX25」搭乗期間は9月1日から2026年6月30日まで。日本航空（JAL）の東京/羽田〜ドーハ線も割引が適用される。また、プリビレッジクラブ会員には、ビジネスク