µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·£µ²óÅÓÃæ£¶¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£¿¹ÅÄ¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Â³¤¯£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤â£·²óÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·Ï¢¾¡¡£µð¿Í¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Çº£°ìÈÖÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê°ì¥¤¥Ë¥ó¥°°ì¥¤¥Ë¥ó¥°ÃúÇ«¤Ë¡£Áê¼ê¤âÄ´»Ò¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄã¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È£³Ï¢¾¡¤ò¤«¤±¤Æ¿ÀµÜµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë