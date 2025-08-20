山都町で先月、国の特別天然記念物、カモシカの幼獣が保護されました。しかしケガをしていたとみられ、保護の3日後に死にました。熊本県は20日、先月14日に山都町の蘇陽地区で側溝に転落し衰弱していた国の特別天然記念物・カモシカの幼獣を保護したと発表しました。近くで働く人から県に連絡があり、山都町の職員が保護。その後、熊本市動植物園で治療を行っていましたが、3日後の17日に容体が急変し死にました。死因は腹腔内出血