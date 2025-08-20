カナダ・トロントのピアソン国際空港に駐機するエア・カナダ機＝14日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ航空最大手エア・カナダは20日までに、労使交渉が暫定合意に達し、段階的に運航を再開した。客室乗務員のストライキで16日から全面欠航していた。マイケル・ルソー最高経営責任者（CEO）は声明で「完全復旧には1週間以上かかる可能性がある」とした。エア・カナダによると航空機や乗務員の配置が乱れているため