◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）リーグ単独トップの１２勝目を狙って先発したＤｅＮＡ・東克樹投手（２９）が、５回で９２球を投げ、８安打３失点で１２勝目の権利を持って降板した。阪神の才木と並んで試合前の時点でリーグ最多タイの１１勝を挙げていた東。初回は１死からの連打で一、二塁のピンチを迎えたが、今季だけで３本塁打を浴びている末包から３球三振を奪うなど無失点で切り抜けた。２回