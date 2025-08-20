札幌・南警察署は2025年8月20日、札幌市南区に住む50代の女性が現金100万円をだまし取られる詐欺事件が発生したと発表しました。8月11日、女性宅の固定電話に「NTTドコモカスタマーセンター」を名乗る電話がありました。電話は自動音声で、「料金の未納がある。ご不明な方は9番」と流れていました。女性が9番を押したところ、タカノを名乗る女に繋がり「携帯電話の料金が未納になっています」と言われたということです