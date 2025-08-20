被爆80年の節目に合わせ、原爆をよんだ俳句をもとにした美術作品の展示会が20日から長崎市で始まりました。 平和への願いを作品を通じて届けます。 「なにもかもなくした手に四まいの爆死証明」 家族4人の死を突き付けられた悲しみやむなしさをよんだ句を彫刻で表現しています。 「4人の魂が込められたような作品にしたいなと思った」 作品展を開いているのは、版画家、小粼 侃さんです。