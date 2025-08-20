77人が亡くなった広島土砂災害からきょうで11年です。当時、土石流が発生した被災地は、遺族や住民らによる祈りに包まれました。20日未明。広島市安佐南区八木の慰霊碑前には、犠牲者を追悼する灯ろうが並べられ遺族らが静かに祈りを捧げました。■小原山町内会財原一夫会長「私たちは毎日この慰霊碑に参ってますのでこれからも同じように続けていきたい」11年前のきょう、安佐南区や安佐北区一帯を線状降水帯が襲いました。1時