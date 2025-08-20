イスラエル軍は20日、パレスチナ自治区ガザ北部の制圧作戦に向けておよそ6万人の予備役を招集すると発表しました。現地メディアによりますとイスラエルのカッツ国防相はガザ北部の中心都市ガザ市の制圧作戦に向けた計画を承認し、20日、およそ6万人の予備役を段階的に招集すると発表しました。また現在、作戦に参加している予備役およそ2万人の期間延長も行い、予備役は合わせておよそ13万人になるということです。これに先立ちイ