◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２０日・京セラドーム大阪）阪神・伊原陵人投手が６回７安打２失点で６勝目を逃した。初回は先頭から３連打を浴びるなど２失点。ただ、２回以降は立ち直った。プロ入り後最多の１１１球を投じ、試合をつくった。６月２２日・ソフトバンク戦（甲子園）以来、約２か月ぶりのクオリティースタート（６回以上自責３以下）となった。