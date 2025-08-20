神奈川県庁（資料写真）神奈川県は２０２４年に県内で自殺した人が前年比２４人減の１３４２人だったと公表した。減少は３年ぶりで、男性が同１５人減の８８３人、女性が同９人減の４５９人だった。人口１０万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は同０・３人減の１４・５人で、全国平均の１６・４人より低く、鳥取（１２・１人）、石川（１３・４人）、京都（１３・９人）、佐賀（１４・０人）に次いで５番目に低かった。年