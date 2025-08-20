◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（２０日・ハードオフ新潟）巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手が、２軍復帰後初の適時打を含む２戦連続の複数安打を放った。イースタン・オイシックス戦に「１番・三塁」で先発出場。４点を追う４回に１点を返し、なお２死一、二塁の好機で相手先発・高野に対すると、３ボール１ストライクから外角寄りの直球を捉えて中前適時打として点差を２点に縮めた。さらに７回１死でも１ボー