◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）２点ビハインドで迎えた５回に、ヤクルトに一気に４点を奪われた。先発の森田駿哉投手は５回１死から伊藤琉偉内野手に左翼線二塁打。内山壮真捕手には右翼線二塁打を打たれ４点目を失い、村上宗隆内野手に右前打され一、三塁となったところで、阿部慎之助監督がマウンドに向かい、森田は降板（８安打６失点）。２番手で菊地大稀投手が登板し、オスナは見逃し三振に抑