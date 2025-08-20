2022年に脳出血のため54歳の若さで亡くなった日本テレビのアナウンサー・河村亮さんが、きょう20日午後7時から放送中の日本テレビ系クイズ番組『クイズタイムリープ』で「AI河村」として、『高校生クイズ』のパートを実況。懐かしい声に、SNSでは反響が寄せられている。【写真】亡くなる4年前…番組出演時には大きく口を開け笑顔を見せる河村亮さん本番組は、現代の芸能人たちが昭和・平成に人気を博した伝説のクイズ番組に“