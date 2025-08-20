◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が20日のヤクルト戦（神宮）でプロ3度目の先発登板。5回途中8安打6失点と初めて打ち込まれて降板した。高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の岸田と3試合連続のバッテリー。初回をわずか8球で3者凡退と順調に立ち上がったはずだった。だが、2回に相手主砲・村上に内角高めツーシームを右翼ポール際に運ばれる先制8号ソロを許し