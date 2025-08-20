この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。誰かにとって「できないこと」があるとつい責めてしまうことはあるかもしれません。それが「いつも遅刻する」などであればなおのことで、「次は遅刻しないで！」と言ってしまいがち。しかし、同じことで自分が失敗してしまった時、自分は責められることがなかったら、少し考えも変わるの