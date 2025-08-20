シリーズ戦後80年。戦前・戦中のモノクロ写真をカラー化して伝えるある高校生の思いです。戦時中、安曇野市にあった演習場を捉えたとみられるモノクロ写真。色を加わえると…銃を持つ、隊員たちの姿がより鮮明に浮かび上がります。昭和10年ごろ、松本市の中心部で行われた旧陸軍の行進の様子。この写真も…。当時の雰囲気がより、リアルに伝わってきます。安曇野市に住む、松本県ケ丘高校3年、滝沢葵さん18歳。滝沢さ