火災が発生した米海軍の艦船「ニューオーリンズ」＝20日午後、沖縄県うるま市沖（中城海上保安部提供）沖縄県の中城海上保安部によると、同県うるま市の米海軍施設ホワイトビーチの沖合で20日午後5時ごろ、米軍艦船の火災が発生したと米軍側から通報があった。自衛隊の関係船舶などが消火活動を実施。海保や米軍側の情報によると、艦船の周辺に油の流出などは確認されず、けが人の情報もない。海保によると、火災が発生したの