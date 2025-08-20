イスラエル政府は20日、パレスチナ自治区ガザ地区の最大都市ガザ市を制圧するための新たな軍事作戦を承認しました。作戦に向け、予備役およそ6万人を招集するということです。イスラエルメディアは20日、カッツ国防相がガザ市全域の制圧に向けた新たな軍事作戦を承認したと報じました。これを受けて、予備役およそ6万人に招集命令が出され、来月、任務に就く予定だということです。作戦では、ガザ市内でイスラム組織ハマスの掃討を