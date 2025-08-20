可愛い過ぎるショットが話題元AKB48で女優の川栄李奈(30)がインスタグラムを更新。ロンドンで撮影した自身の写真をアップした。「アナザースカイでロンドンに行きました1年ぶりのロンドンやっぱり最高でした。お楽しみに」とコメントし、白いワンピース姿などのオフショットを披露。23日放送の日本テレビ「アナザースカイ」への出演を予告した。ロンドンが似合う川栄李奈(インスタグラムrina_kawaei.officialより)ロンドンが