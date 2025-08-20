8月17日、女優・加藤ローサが『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演し、サッカー元日本代表・松井大輔との離婚を発表した。驚きの声が集まるなか、「やっぱりね」という納得の声も寄せられているのはどういうわけか。2011年6月に“スピード婚”を発表し、同年12月に第1子を、2014年2月には第2子を出産した加藤。2児の母として、日々の子育てやタレント活動の様子をInstagramで発信してきた。だが今回、番組に登場した