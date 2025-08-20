タレント・霜月るな（35）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の始動が発表された件について言及した。吉本興業はこの日、お笑いコンビ「ダウンタウン」による独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を、11月1日に開始することを公式サイトで発表。「弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまい