俳優の北川景子さんと、アイドルグループ「Snow Man」の佐久間大介さんの「X」でのやり取りに、SNSで歓声が上がっている。「なかなか順応できなくて...だいぶ経ってるけど...」佐久間さんは2025年8月18日、Xで「初めてTwitterのアイコン変えたけど、まじで見慣れないなwww」と投稿した。同日、その投稿に北川さんが「ここにもまだTwitterの人がいた！」と反応。ちなみに、ツイッターがXに改名したのは、23年7月のことだ。佐久間さ