これから収穫の最盛期を迎えるナシの出来栄えを競う品評会が群馬県庁で開かれました。 この品評会は県園芸協会が、群馬県産のナシのＰＲと品質の向上を目的に毎年開いているもので今年で４４回目です。 前橋市や高崎市、明和町の生産者が育てた甘くてみずみずしい品種の幸水６３点が出品されました。ことしは「暑さの影響で幸水が出せない」という生産者の要望に応え、ほかの品種も審査対象とし、『凛夏』と『なつしずく』も出品