群馬県高崎市が来年度から市内全ての小学校で開門時間を午前７時に早める方針を受け、全群馬教職員組合と市の教職員組合は業務に影響が出るとして撤回を求める声明を発表しました。 高崎市は子育て世帯を支援しようと来年度から市内に５８あるすべての小学校で開門時間を午前７時に早め児童を受け入れるようにする方針を先月発表しました。 これを受け、県内の公立小中学校や特別支援学校の教職員で構成される全群馬教職員組合と